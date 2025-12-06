В Роспотребнадзоре призвали не покупать красную икру с добавкой Е-239

В Роспотребнадзоре также напомнили потребителям о необходимости внимательно осматривать упаковку и внешний вид икры перед покупкой: банка не должна иметь повреждений, таких как вмятины или вздутия, а икра должна заполнять ее полностью. Настоящая икра состоит из мелких, одинаковых и легко отделяемых друг от друга икринок, без каких-либо пленок или трещин.