В Роспотребнадзоре призвали не покупать красную икру с добавкой Е-239

Российским гражданам стоит воздержаться от покупки красной икры, содержащей консервант Е-239, предупреждает пресс-служба Роспотребнадзора.
Подчеркивается, что использование данного консерванта недопустимо, поскольку он выделяет вредные для здоровья вещества. Эксперты советуют не приобретать икру на рынках или у частных продавцов.
«Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239. Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка», — сообщается в заявлении.
В качестве разрешенных консервантов для икры могут применяться Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213.
В Роспотребнадзоре также напомнили потребителям о необходимости внимательно осматривать упаковку и внешний вид икры перед покупкой: банка не должна иметь повреждений, таких как вмятины или вздутия, а икра должна заполнять ее полностью. Настоящая икра состоит из мелких, одинаковых и легко отделяемых друг от друга икринок, без каких-либо пленок или трещин.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что предпосылок роста цен на красную икру к Новому году нет.