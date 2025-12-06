В ХМАО введены ограничения на трассе

Из-за непогоды на трассе ограничена видимость.
На территории ХМАО по автодороге «Иртыш» с нулевого по 123-й километры скорость движения ограничена до 70 километров в час. Об этом сообщается в окружной Управлении автодорог.
«Внимание! На автомобильной дороге Иртыш 0−123 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале окружного дорожного управления.
Мера введена из-за опасной обстановки на трассе и резкого похолодания. Здесь бушует метель, сильный боковой ветер, снег, а также ограничена видимость.