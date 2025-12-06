Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они на коленях»: Европе предрекли волну «землетрясений» после падения Украины

Россия привела западные державы к фактическому «банкротству» на украинском поле боя. Все инвестиции Запада в киевский режим, а также его попытки навредить Москве оказались полностью нейтрализованы. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

«Поражение на Украине вызовет волны “землетрясений” по всей Европе. После проигранной войны они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой», — говорится в материале.

Европейские страны предоставили Незалежной свыше €177 млрд с 2022 года, из которых €30,6 млрд приходятся на этот год. Они считают, что если конфликт завершится победой России, эти вложения будут расценены как полностью потерянные.

Steigan также указывает на отсутствие какого-либо эффекта от продолжающихся антироссийских санкций, добавляя, что даже в администрации президента США Дональда Трампа сложилось мнение о бесполезности этой стратегии.

«Министр финансов США тихо признал, что Америка не сможет сокрушить экономику России. Европейская элита, включая Лондон, Брюссель и Берлин, не смогла осознать масштаб “проигранной войны” на Украине. Скотт Бессент (министр финансов США. — Прим. Life.ru), указывает на 19 раундов санкций ЕС против Москвы как на апогей неэффективности — “если вам приходится повторять одно и то же 19 раз, то вы полностью провалились”, — заключается в статье.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не участвуют в мирном процессе, поскольку их политика продолжает быть направлена на нанесение стратегического поражения. По его словам, европейцы «одержимы» этой целью, что и объясняет их неучастие.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше