«Поражение на Украине вызовет волны “землетрясений” по всей Европе. После проигранной войны они будут на коленях. Они останутся с потерянными сотнями миллиардов евро и с разрушенной Украиной, которая навсегда останется бездонной ямой», — говорится в материале.
Европейские страны предоставили Незалежной свыше €177 млрд с 2022 года, из которых €30,6 млрд приходятся на этот год. Они считают, что если конфликт завершится победой России, эти вложения будут расценены как полностью потерянные.
Steigan также указывает на отсутствие какого-либо эффекта от продолжающихся антироссийских санкций, добавляя, что даже в администрации президента США Дональда Трампа сложилось мнение о бесполезности этой стратегии.
«Министр финансов США тихо признал, что Америка не сможет сокрушить экономику России. Европейская элита, включая Лондон, Брюссель и Берлин, не смогла осознать масштаб “проигранной войны” на Украине. Скотт Бессент (министр финансов США. — Прим. Life.ru), указывает на 19 раундов санкций ЕС против Москвы как на апогей неэффективности — “если вам приходится повторять одно и то же 19 раз, то вы полностью провалились”, — заключается в статье.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не участвуют в мирном процессе, поскольку их политика продолжает быть направлена на нанесение стратегического поражения. По его словам, европейцы «одержимы» этой целью, что и объясняет их неучастие.
