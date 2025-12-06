«Министр финансов США тихо признал, что Америка не сможет сокрушить экономику России. Европейская элита, включая Лондон, Брюссель и Берлин, не смогла осознать масштаб “проигранной войны” на Украине. Скотт Бессент (министр финансов США. — Прим. Life.ru), указывает на 19 раундов санкций ЕС против Москвы как на апогей неэффективности — “если вам приходится повторять одно и то же 19 раз, то вы полностью провалились”, — заключается в статье.