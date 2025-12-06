Пенсии могут вырасти: в Госдуме назвали условия для получения доплат в 2026 году

Пенсионеры могут до 31 декабря 2025 года обратиться за оформлением доплаты к страховой пенсии по старости, если в их семье есть нетрудоспособные иждивенцы. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Депутат уточнил, что если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы, то стоит подать заявление на доплату. За каждого иждивенца полагается треть фиксированной выплаты, но не более чем за троих. При текущем размере фиксированной выплаты это около 3195 рублей за одного, 6390 — за двоих и до 9585 — за троих.
По словам Панеша, для оформления доплаты понадобятся свидетельства о рождении детей, справка об обучении в вузе, документы, подтверждающие инвалидность иждивенца, и подтверждение отсутствия у него собственной пенсии.
Парламентарий отметил, что значительное увеличение пенсии ожидает тех, кто в конце 2025 года достигнет 80-летнего возраста или оформит инвалидность I группы. В таких случаях фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается.
Чтобы повышение начали выплачивать с начала 2026 года, необходимо заранее передать в Социальный фонд актуальные сведения о дате рождения и инвалидности. Панеш советует официально оформить уход за пенсионером, если им занимается родственник или другой человек.
Депутат рекомендует перед Новым годом проверить стаж, который дает право на повышенную фиксированную выплату. Если сведения о стаже отсутствуют в электронной базе, стоит заранее запросить архивные документы и подать заявление на перерасчет. Дополнительно можно получить соцдоплату, если суммарный доход пенсионера ниже регионального прожиточного минимума.
Ранее депутат Сергей Миронов направил в Госдуму законопроект, предлагающий выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию в конце года. Размер такой выплаты предлагается установить на уровне действующей страховой пенсии конкретного получателя, но не ниже 1,5 прожиточного минимума.
Как писал KP.RU, в России могут появиться предновогодние выплаты для пенсионеров. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ежегодно перечислять всем пенсионерам по 5 000 рублей перед праздниками, чтобы они могли заранее и спокойно спланировать свои расходы.