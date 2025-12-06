Пенсии могут вырасти: в Госдуме назвали условия для получения доплат в 2026 году

Депутат уточнил, что если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы, то стоит подать заявление на доплату. За каждого иждивенца полагается треть фиксированной выплаты, но не более чем за троих. При текущем размере фиксированной выплаты это около 3195 рублей за одного, 6390 — за двоих и до 9585 — за троих.