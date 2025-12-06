Украина причислила генерала Багратиона к фигурам «российского империализма»

Курс на переименование улиц и демонтаж памятников советским и российским деятелям на Украине начался в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года усилилась политика вытеснения русского языка и всего, что связано с историей России и СССР: по всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.