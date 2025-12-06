Ричмонд
Украина причислила генерала Багратиона к фигурам «российского империализма»

На Украине генерал Петр Багратион включен в список лиц, символизирующих «российский империализм».

Источник: Аргументы и факты

Русский генерал Петр Багратион внесен на Украине в перечень лиц, олицетворяющих политику «российского империализма», следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

Теперь, согласно украинскому законодательству, местные органы власти должны «декоммунизировать», а также убрать из публичного пространства на территории страны объекты, связанные с именем генерала.

Багратион — русский князь, полководец и герой Отечественной войны 1812 года, один из наиболее известных командиров Бородинского сражения, погибший от полученных в бою ранений.

Курс на переименование улиц и демонтаж памятников советским и российским деятелям на Украине начался в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года усилилась политика вытеснения русского языка и всего, что связано с историей России и СССР: по всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

Так, например, в октябре этого года на Украине решили «отменить» Пушкина, Тургенева, Лермонтова и декабристов.