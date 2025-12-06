Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в истории цивилизации — ученые обещают уникальный парад планет

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Солнце, Венера, Марс сойдутся на небосводе и образуют яркую «звезду» в рождественскую ночь, что произойдет впервые за всю историю праздника. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Источник: Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"

Солнечный парад планет, который зажжет на небе «Вифлеемскую звезду», начал формироваться несколько дней назад, сообщали ранее в Лаборатории. Кульминация события произойдет 22 января, когда планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и образуют с ним вместе почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.

«Математические расчеты показывают значительную редкость одновременного соединения на небе с Солнцем сразу двух ближайших к Земле планет — Венеры и Марса, подобное тому, которое ожидается в начале января 2026 года, с 6 по 9 число, в том числе в рождественскую ночь с 6 на 7 января», — сообщают ученые.

С астрономической точки зрения явление возникает, когда четыре тела — Земля, Солнце, Венера и Марс — в результате орбитального движения выстраиваются в пространстве в одну линию. При наблюдении с Земли три других тела соединяются на небе практически в одну точку.

«Одновременные соединения Марса и Венеры с Солнцем ближе, чем на градус, за последние 500 лет происходили всего трижды: в июле 1669 года, в апреле 1682 года и в июне 1968 года. В текущем тысячелетии это явление можно будет наблюдать только четыре раза: в январе 2026 года, затем в июне 2267 года, в декабре 2324 года и, наконец, в декабре 2623 года», — сообщают в Лаборатории.

При этом вероятность совпадения такого соединения планет с конкретным календарным днем составляет примерно один раз в 20 тысячелетий. Это значит, такая «Вифлеемская звезда» зажжется на небе в ночь перед Рождеством впервые в истории.

«А если рассматривать дату в отрыве от истории конкретной религии, а только как календарную, — скорее всего, впервые в цивилизационной истории человечества», — добавили ученые.