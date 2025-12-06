Впервые в истории цивилизации — ученые обещают уникальный парад планет

«Одновременные соединения Марса и Венеры с Солнцем ближе, чем на градус, за последние 500 лет происходили всего трижды: в июле 1669 года, в апреле 1682 года и в июне 1968 года. В текущем тысячелетии это явление можно будет наблюдать только четыре раза: в январе 2026 года, затем в июне 2267 года, в декабре 2324 года и, наконец, в декабре 2623 года», — сообщают в Лаборатории.