Впервые в истории цивилизации — ученые обещают уникальный парад планет

Солнечный парад планет, который зажжет на небе «Вифлеемскую звезду», начал формироваться несколько дней назад, сообщали ранее в Лаборатории. Кульминация события произойдет 22 января, когда планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и образуют с ним вместе почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.
«Математические расчеты показывают значительную редкость одновременного соединения на небе с Солнцем сразу двух ближайших к Земле планет — Венеры и Марса, подобное тому, которое ожидается в начале января 2026 года, с 6 по 9 число, в том числе в рождественскую ночь с 6 на 7 января», — сообщают ученые.
С астрономической точки зрения явление возникает, когда четыре тела — Земля, Солнце, Венера и Марс — в результате орбитального движения выстраиваются в пространстве в одну линию. При наблюдении с Земли три других тела соединяются на небе практически в одну точку.
«Одновременные соединения Марса и Венеры с Солнцем ближе, чем на градус, за последние 500 лет происходили всего трижды: в июле 1669 года, в апреле 1682 года и в июне 1968 года. В текущем тысячелетии это явление можно будет наблюдать только четыре раза: в январе 2026 года, затем в июне 2267 года, в декабре 2324 года и, наконец, в декабре 2623 года», — сообщают в Лаборатории.
При этом вероятность совпадения такого соединения планет с конкретным календарным днем составляет примерно один раз в 20 тысячелетий. Это значит, такая «Вифлеемская звезда» зажжется на небе в ночь перед Рождеством впервые в истории.
«А если рассматривать дату в отрыве от истории конкретной религии, а только как календарную, — скорее всего, впервые в цивилизационной истории человечества», — добавили ученые.