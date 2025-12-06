Жители Хабаровского края могут защитить аккаунты на Госуслугах от аферистов

В Хабаровском крае с 6 декабря пользователи портала Госуслуг могут подключить доверенного контакта для защиты аккаунта от мошенников, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Развитие систем кибербезопасности осуществляется в рамках президентского национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Владимиром Путиным.
Доверенный контакт — это близкий человек, которому будут поступать запросы для подтверждения действий, связанных с безопасностью учетной записи. Он не получает доступ к личному кабинету и не может выполнять действия от имени пользователя. При попытке смены пароля доверенному контакту приходит дополнительный код подтверждения, чтобы предотвратить вмешательство мошенников.
«Для подключения в личном кабинете нужно зайти в раздел “Безопасность”, нажать “Добавить”, указать имя и номер телефона доверенного лица. Ему придет уведомление на Госуслугах. Функция доступна пользователям с 14 лет, а доверенным лицом могут быть только совершеннолетние граждане с подтвержденной учетной записью. Время на подтверждение ограничено, при несвоевременном ответе запрос отправляется повторно», — сообщили в минцифры Хабаровского края.
Один доверенный контакт может помогать до пяти пользователям одновременно. В любой момент его можно изменить или отключить через личный кабинет Госуслуг. Новая функция повышает безопасность учетных записей и снижает риски мошенничества на портале, делая цифровые услуги доступнее и надежнее для жителей края.