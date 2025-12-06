Жители Хабаровского края могут защитить аккаунты на Госуслугах от аферистов

«Для подключения в личном кабинете нужно зайти в раздел “Безопасность”, нажать “Добавить”, указать имя и номер телефона доверенного лица. Ему придет уведомление на Госуслугах. Функция доступна пользователям с 14 лет, а доверенным лицом могут быть только совершеннолетние граждане с подтвержденной учетной записью. Время на подтверждение ограничено, при несвоевременном ответе запрос отправляется повторно», — сообщили в минцифры Хабаровского края.