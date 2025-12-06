Омский автобус возит пассажиров с огромной дырой в полу

«Дыра в полу транспорта прикрыта куском железа, который даже не прикручен. Пассажиры, включая пожилых людей и школьников, могут получить серьезные травмы. “Администрация Омска, ГИБДД — вы серьезно считаете, что автобус в таком состоянии может выходить на линию? Как такое вообще возможно?” — написал очевидец.