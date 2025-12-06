Ричмонд
Омский автобус возит пассажиров с огромной дырой в полу

В таком транспорте пассажиры рискуют получить серьезную травму.

Источник: Комсомольская правда

По Омску ездит пассажирский автобус с огромной дырой в полу. О вопиющем нарушении техники безопасности очевидцы сообщили телеграм-каналу «Жесть Омск», приложив соответствующее видео.

Как рассказали пассажиры, автобус с дурой в полу ходит по маршруту № 47Н: «МКРН Амурский-2—ул. Гашека».

«Дыра в полу транспорта прикрыта куском железа, который даже не прикручен. Пассажиры, включая пожилых людей и школьников, могут получить серьезные травмы. “Администрация Омска, ГИБДД — вы серьезно считаете, что автобус в таком состоянии может выходить на линию? Как такое вообще возможно?” — написал очевидец.

Отметим, что данный автобусный маршрут обслуживается частником, по данным открытых интернет-источников, предпринимателем Фазылом Залялитдиновым. В прошлом году СМИ писали, что он одним из первых в городе поднял стоимость проезда по данному маршруту до 45 рублей.