Омский автобус возит пассажиров с огромной дырой в полу

По Омску ездит пассажирский автобус с огромной дырой в полу. О вопиющем нарушении техники безопасности очевидцы сообщили телеграм-каналу «Жесть Омск», приложив соответствующее видео.
Как рассказали пассажиры, автобус с дурой в полу ходит по маршруту № 47Н: «МКРН Амурский-2—ул. Гашека».
«Дыра в полу транспорта прикрыта куском железа, который даже не прикручен. Пассажиры, включая пожилых людей и школьников, могут получить серьезные травмы. “Администрация Омска, ГИБДД — вы серьезно считаете, что автобус в таком состоянии может выходить на линию? Как такое вообще возможно?” — написал очевидец.
Отметим, что данный автобусный маршрут обслуживается частником, по данным открытых интернет-источников, предпринимателем Фазылом Залялитдиновым. В прошлом году СМИ писали, что он одним из первых в городе поднял стоимость проезда по данному маршруту до 45 рублей.