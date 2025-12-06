Суд признал законным отказ в УДО юристу Цивину

Согласно версии следствия, Михаил Цивин и его супруга Наталия Дрожжина вошли в доверие к вдове и дочери Алексея Баталова, а затем сняли почти все их сбережения — более 20 миллионов рублей. Более того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к осужденным перешло имущество семьи артиста. Впоследствии Дмитрий Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.