Суд признал законным отказ в УДО юристу Цивину

Мособлсуд признал законным отказ в УДО юристу Михаилу Цивину, которого ранее приговорили к пяти годам заключения по делу об афере с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, пишет РИА Новости.
«Суд отказал в удовлетворении жалобы», — рассказал агентству адвокат Сергей Лукин, который представляет интересы вдовы и дочери Алексея Баталова.
Согласно версии следствия, Михаил Цивин и его супруга Наталия Дрожжина вошли в доверие к вдове и дочери Алексея Баталова, а затем сняли почти все их сбережения — более 20 миллионов рублей. Более того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к осужденным перешло имущество семьи артиста. Впоследствии Дмитрий Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
В 2023 году суд приговорил Наталию Дрожжину к четырем годам условно, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия — к пяти годам реального лишения свободы. Однако позднее Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на шесть месяцев.