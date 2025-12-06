Поймать и обезвредить: как нацпроект помогает бороться с гепатитом С

Гепатит С — одно из самых опасных вирусных заболеваний. Он вызывает воспаление печени, а в тяжелой хронической форме может привести к циррозу, раку и летальному исходу. Бывает, что параллельно у человека развивается депрессия или сахарный диабет II типа, нарушается работа щитовидной железы и желчевыводящих путей. Если среди сопутствующих заболеваний есть атеросклероз сонных артерий, то увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
К счастью, в наши дни у больных гепатитом C высокие шансы на полное излечение. Современные препараты позволяют избавиться от вируса более чем в 95% случаев.
Борьбе с гепатитом С и его профилактике в России с 2025 года уделяют особое внимание. Эти задачи — в числе приоритетов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Рассказываем, как именно его инициативы помогают жителям нашей страны.
Когда есть риск заразиться.
Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире хроническим гепатитом С страдают примерно 50 миллионов человек. И ежегодно происходит около миллиона новых заражений. По данным Роспотребнадзора, в нашей стране в 2024 году на 100 тысяч человек приходилось 34,86 случаев этого заболевания. Причем пациенты с гепатитом С составляли 78,7% от всех людей с хроническими вирусными гепатитами разных типов.
Заражение вирусом происходит, если кровь больного человека попадает на поврежденную кожу или слизистые. Причем в зоне риска не только люди с наркотической зависимостью, использующие общие шприцы для внутривенных инъекций. Инфицирование возможно, например, в косметологических центрах, если там нарушили правила дезинфекции инструментов. Кроме того, вирус передается при незащищенном половом акте и от матери к ребенку во время родов.
Через грудное молоко, при поцелуях, менее тесных контактах, например, объятиях, заразиться гепатитом С нельзя. Даже если больной случайно порежется во время готовки, те, кто пробует блюдо, могут не опасаться — желудочный сок нейтрализует вирус. Но обязательно нужно продезинфицировать нож, чтобы на нем не осталось крови. Также не стоит пользоваться чужими зубными щетками, маникюрными ножницами, бритвенными станками.
Профилактика — единственный способ предотвратить инфицирование. Эффективную вакцину, которая защищала бы человека изнутри, пока не разработали.
Вклад нацпроекта в профилактику и лечение.
Гепатит С — очень коварная болезнь. Его даже называют «ласковым убийцей». Очень часто пациент даже не подозревает, что заразился вирусом, так как у него нет никаких симптомов. Пока не разовьется поражение значительной части печени, человек может думать, что здоров. Причем «невидимая» стадия иногда длится десятилетиями. И за это время по незнанию больной может инфицировать кого-то еще.
Так что очень важно периодически проходить профилактическую диагностику. С одной стороны, чем раньше выявить гепатит, тем проще предотвратить развитие осложнений и излечить его. С другой стороны, знание своего статуса поможет уберечь окружающих от заражения.
Вот почему с 2025 года тестирование на маркеры гепатита С в России включили в программу диспансеризации. Ее проводят бесплатно, по ОМС.
Стандартный анализ на гепатит занимает 1,5−2 часа. Теперь это время заметно сократится. Первый в мире экспресс-тест, созданный отечественными учеными, позволяет выявить вирус всего за 25−30 минут. Разработку зарегистрировали в ноябре.
Современные лекарственные препараты, программы обследования становятся для россиян все доступнее. Тестирование на антитела к гепатиту С за 2025 год уже прошли почти 5 млн человек. Более чем у 30 тыс. пациентов, завершивших терапию за это время, в анализах не фиксируют вирус. Они победили болезнь.
Также по нацпроекту создан федеральный регистр людей с вирусными гепатитами. Он начал работать с сентября и уже содержит данные более 940 тыс. пациентов. Единая электронная информационная база помогает эффективнее организовывать лечение и реабилитацию каждого больного, упрощает координацию работы врачей из разных клиник. Кроме того, зная точное количество инфицированных, государство может планировать, сколько лекарств им понадобится для лечения по ОМС.
Помощь становится доступнее.
В Алтайском крае лечением и профилактикой гепатита С занимаются 42 медицинских организации. На диспансерном учете состоят около 10 тыс. пациентов.
До нынешнего года попасть в дневной стационар в регионе можно было только в Барнауле. Теперь же они открылись еще в четырех районах, и лечение доступно в шести клиниках.
Дневные стационары равномерно распределены по территории края. Благодаря этому пациенты могут начать терапию быстрее. Проходить ее тоже стало комфортнее, ведь больница находится ближе к дому.
Всего с начала 2025 года в регионе провели более 145 тыс. исследований на гепатит С. Более 340 больных проходят противовирусную терапию амбулаторно. Свыше 600 человек к концу года уже завершат лечение.
«Гепатит C — это уникальное заболевание: оно единственное из хронических, которое можно быстро и полностью вылечить. Так что в рамках нацпроекта борьба с ним — это действительно важное направление, — отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко. — Примеры полной “элиминации” (то есть искоренения. — Прим. ред.) вируса в мире есть (к 2023 году впечатляющих результатов первым достиг Египет. — Прим. ред.). Чтобы этого добиться, там работали по трем “фронтам”: широкий охват обследованиями, популяризация диагностики и активное применение препаратов. Так что миссия для Алтайского края пусть и трудна, но точно выполнима».
Почти 100% гарантия выздоровления.
Более доступными, адресными и эффективными диагностика и лечение гепатита С благодаря мерам нацпроекта стали и в Якутии. К середине ноября анализ на вирус там сделали более 37 тыс. человек. Диспансерно наблюдаются более 4,7 тыс. пациентов с хронической формой заболевания.
«Каждый пациент, состоящий на учете, обеспечен персонализированным планом наблюдения, который включает контроль за состоянием здоровья, предоставление необходимой медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. В 2025 году мы должны обеспечить противовирусной терапией более тысячи пациентов», — рассказывает главный внештатный инфекционист Минздрава республики Снежана Слепцова.
Свыше 600 человек уже прошли полный курс лечения. Около половины были пациентами дневного стационара Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Терапия оказалась успешной в 98% случаев.
«Я обнаружил, что 26 лет назад у меня появился гепатит С, — делится один из пациентов центра. — Я никуда не обращался, лечения не получал. Проболел все эти годы, не подозревая, что у меня этот страшный вирус. Случайно узнал, что в Якутске существует такой СПИД-центр. Через своего врача я получил направление. Собрал все нужные документы, сдал анализы и прошел лечение. Оно было в виде таблеток. Никаких уколов, капельниц — ничего. Побочных эффектов тоже никаких не было. Все прошло в штатном режиме, как положено, без осложнений. При последней сдаче анализов я увидел результат — через два месяца гепатит полностью исчез. Спасибо врачам!»
Помощь для жителей отдаленных сел.
В Хабаровском крае живут около 5,5 тыс. человек с хроническими гепатитами В и С.
Пилотную программу профилактики и лечения вирусов по нацпроекту запустили в труднодоступном Аяно-Майском районе на севере региона. Попасть оттуда «во внешний мир» можно либо по воздуху, либо по морю в сезон навигации. По прямой на карте райцентр — село Аян — и Хабаровск разделяют более 900 км.
Сдать анализы на гепатит С и узнать свой статус в Аяно-Майском районе в этом году можно в четырех населенных пунктах. Оттуда собранные образцы передают на тестирование в Центр по профилактике и борьбе со СПИД («АнтиСПИД») в Хабаровске.
Для лечения пациентов в центральную районную больницу по нацпроекту закупили противовирусные препараты. Благодаря этому в краевую клиническую больницу в Хабаровск теперь направляют только людей с тяжелыми патологиями, которые не могут проходить терапию дома.
За первое полугодие в районе обследовали более 1,2 тыс. человек в возрасте от трех лет. В результате у восьми людей, в том числе одного ребенка, зафиксировали заражение гепатитом С, а у 14 пациентов — гепатитом В.
Теперь все они проходят лечение. Причем процесс дополнительно дистанционно контролируют специалисты центра «АнтиСПИД» в Хабаровске.
«Семь человек в Аяно-Майском районе находятся под наблюдением (один из выявленных инфицированных людей выехал из района. — Прим. ред.), и к январю мы рассчитываем сообщить о полной элиминации вирусного гепатита С в районе», — поделилась главный внештатный специалист по инфекционным болезням Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа Анна Кузнецова.
Отметим, что, согласно статистике регионального Минздрава, в целом заболеваемость гепатитами В и С в Хабаровском крае в последнее время снижается. В первой половине нынешнего года там выявили 280 новых случаев. Это на их 7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Всего за прошлый год в регионе прошли противовирусную терапию 924 пациента. 899 из них, то есть 97,3%, полностью выздоровели.
Дополнение к лечению.
Как отмечают специалисты ВОЗ, пациентам с гепатитом С полезно скорректировать образ жизни: отказаться от употребления алкоголя, поддерживать здоровую массу тела. Это поможет снизить нагрузку на пораженную печень и организм в целом и повысит эффективность лечения.
В России ЗОЖ помогают популяризировать мероприятия по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Например, одна из инициатив — бесплатная медицинская помощь для людей с алкогольной зависимостью в государственных наркологических диспансерах. Кроме того, проверить состояние здоровья и получить рекомендации, которые помогут отказаться от вредных привычек можно в центрах здоровья, которые действуют по всей стране.
Главные же цели нацпроекта, связанные с гепатитом С, — к 2030 году снизить заболеваемость в стране на 15%, а смертность от последствий заражения вирусом — на 20%. Это поможет сохранить более 90 тыс. жизней.