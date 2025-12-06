Поймать и обезвредить: как нацпроект помогает бороться с гепатитом С

«Я обнаружил, что 26 лет назад у меня появился гепатит С, — делится один из пациентов центра‎. — Я никуда не обращался, лечения не получал. Проболел все эти годы, не подозревая, что у меня этот страшный вирус. Случайно узнал, что в Якутске существует такой СПИД-центр. Через своего врача я получил направление. Собрал все нужные документы, сдал анализы и прошел лечение. Оно было в виде таблеток. Никаких уколов, капельниц — ничего. Побочных эффектов тоже никаких не было. Все прошло в штатном режиме, как положено, без осложнений. При последней сдаче анализов я увидел результат — через два месяца гепатит полностью исчез. Спасибо врачам!»‎