Страшное «обстоятельство»: названа истинная причина исчезновения Ротару

Советская и украинская певица София Ротару прервала связь с публикой почти четыре года назад, ограничиваясь лишь скупыми реакциями в соцсетях. Многие списывали это на отстраненность или тайную эмиграцию, но реальность оказалась куда сложнее. Выяснилось, что за тотальным молчанием звезды стоит серьезная преграда, о которой семья артистки решилась намекнуть только сейчас. Ротару фактически заложница ситуации, не позволяющей ей выйти к людям, несмотря на огромное желание.