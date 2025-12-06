Ричмонд
+1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярный российский шоколад для детей запрещен к продаже в Беларуси

В Беларуси под запрет продаж попал российский шоколад для детей.

Источник: Комсомольская правда

Популярный российский шоколад для детей запрещен к продаже в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Сотрудниками ведомства при проведении надзорных мероприятий был обнаружен потенциально опасный молочный шоколад «Левушка детям», который произведен в России. В указанной сладости массовая доля эквивалентов масла какао составила 25,0% при норме не более 5%. Кроме того, суммарное содержание масла какао и молочного жира оказалось 10,1% при норме 25% и более.

В Беларуси под запрет продаж попал российский шоколад для детей. Фото: gosstandart.grodno.by.

В Гродненской областной инспекции обращают внимание, что данная продукция не является молочным шоколадом. Государственный комитет по стандартизации вынес предписание про запрет ввоза и обращения молочного шоколада на территории Беларуси.

Ранее российская томатная паста попала под запрет продаж в Беларуси.

Кстати, три вида популярного варенья из России попали под запрет в Беларуси: «Краситель может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.