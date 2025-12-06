Популярный российский шоколад для детей запрещен к продаже в Беларуси

Сотрудниками ведомства при проведении надзорных мероприятий был обнаружен потенциально опасный молочный шоколад «Левушка детям», который произведен в России. В указанной сладости массовая доля эквивалентов масла какао составила 25,0% при норме не более 5%. Кроме того, суммарное содержание масла какао и молочного жира оказалось 10,1% при норме 25% и более.