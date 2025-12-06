Популярный российский шоколад для детей запрещен к продаже в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Гродненской областной инспекции Госстандарта.
Сотрудниками ведомства при проведении надзорных мероприятий был обнаружен потенциально опасный молочный шоколад «Левушка детям», который произведен в России. В указанной сладости массовая доля эквивалентов масла какао составила 25,0% при норме не более 5%. Кроме того, суммарное содержание масла какао и молочного жира оказалось 10,1% при норме 25% и более.
В Беларуси под запрет продаж попал российский шоколад для детей. Фото: gosstandart.grodno.by.
В Гродненской областной инспекции обращают внимание, что данная продукция не является молочным шоколадом. Государственный комитет по стандартизации вынес предписание про запрет ввоза и обращения молочного шоколада на территории Беларуси.
Ранее российская томатная паста попала под запрет продаж в Беларуси.
Кстати, три вида популярного варенья из России попали под запрет в Беларуси: «Краситель может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
