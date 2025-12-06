В Хабаровске 118 школьников вступили в ряды Юнармии

В Хабаровске в окружном доме офицеров состоялась церемония вступления учащихся в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Церемонию открыл знаменный расчёт: под «Встречный марш Преображенского полка» были вынесены флаги России, Вооружённых Сил, Хабаровского края, города Хабаровска и знамя юнармейского движения.
118 юношей и девушек дали торжественную клятву быть верными Отечеству и юнармейскому братству. После этого новобранцам вручили нагрудные знаки юнармейцев.
На мероприятии присутствовали временно исполняющий обязанности заместителя начальника военно-политического управления Восточного военного округа подполковник Денис Бетин, представители администрации края и города, а также руководители юнармейского движения Хабаровска и края.