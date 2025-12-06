Ричмонд
Омских дорожников и организации ЖКХ переводят на усиленный режим работы

Причина — грядущие сильные морозы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 декабря, губернатор Виталий Хоценко провел оперативное совещание с главами районов, членами облправительства и представителями города. Глава региона поручил перевести все дорожные службы и ресурсоснабжающие организации на усиленный режим работы.

Причина — грядущие сильные морозы. Как уже сообщала «КП Омск», сильное похолодание начнется в Омске уже со вторника следующей недели, местами по Омской области температура опустится до — 28 градусов.

Губернатор призвал в этой ситуации «мобилизовать все ресурсы». В Омске мобилизоваться должны «Омскэлектро», «Омскэнерго», «ТГК-11» и все теплоснабжающие организации. Минтрансу поручено перевести на усиленный режим работы дорожные службы, главам районов — обеспечить надежное теплоснабжение на местах.

На следующей неделе прогнозируются первые сильные морозы. На оперативном совещании с областным Правительством, министрами и главами муниципалитетов поставил задачу максимально мобилизовать все ресурсы и перевести все дорожные службы на усиленный режим работы.