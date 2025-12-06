Омских дорожников и организации ЖКХ переводят на усиленный режим работы

Сегодня, 6 декабря, губернатор Виталий Хоценко провел оперативное совещание с главами районов, членами облправительства и представителями города. Глава региона поручил перевести все дорожные службы и ресурсоснабжающие организации на усиленный режим работы.
Причина — грядущие сильные морозы. Как уже сообщала «КП Омск», сильное похолодание начнется в Омске уже со вторника следующей недели, местами по Омской области температура опустится до — 28 градусов.
Губернатор призвал в этой ситуации «мобилизовать все ресурсы». В Омске мобилизоваться должны «Омскэлектро», «Омскэнерго», «ТГК-11» и все теплоснабжающие организации. Минтрансу поручено перевести на усиленный режим работы дорожные службы, главам районов — обеспечить надежное теплоснабжение на местах.
