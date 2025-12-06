Более 500 мероприятий в поддержку бойцов СВО провели в ЦАО

Жители Центрального административного округа Москвы на регулярной основе отправляют бойцам специальной военной операции (СВО) сувениры, открытки и праздничные игрушки, сделанные своими руками, а также маскировочные сети и гигиенические наборы. Об этом рассказала пресс-служба префектуры Центрального административного округа города Москвы.
Всего с 2022 года в округе провели более 500 благотворительных мероприятий. Акции по поддержке бойцов проходят во всех районах округа несколько раз в месяц. К мастер-классам присоединились уже свыше двух тысяч человек.
Один из таких мастер-классов прошел 4 декабря в библиотеке № 18 по инициативе председателя совета ветеранов Басманного района Елены Лукиновой и автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр творческого развития и популяризации ремесел “Семейные традиции”. Участники мероприятия сделали новогодние поздравительные открытки и ватные елочные игрушки.
С самого начала СВО жители Москвы отправили на передовую около 2,2 тысячи масксетей и более 10 тысяч индивидуальных гигиенических наборов.
— Сначала волонтеры покупали готовые изделия, но вскоре столкнулись с тем, что большинство из них не соответствует нужным требованиям. Так на базе клуба начались регулярные встречи, на которых единомышленники плетут сети сами, — рассказала Анастасия Юрова, основательница организации.
Очередное занятие в поддержку российских бойцов прошло в конце ноября. На передовую уже отправили десятки новых изделий. В рамках предновогоднего сбора до конца декабря также принимаются сладости, небольшие сувениры, теплые носки, перчатки и другие вещи.
В октябре волонтеры организации «Русский снайпер» из района Ново-Переделкино отправили на передовую два автомобиля с гуманитарной помощью общим весом более тонны.