Казанцы смогут построить домик Деда Мороза в детском парке «Елмай»

В детском парке «Елмай» 13 и 14 декабря состоится зимний формат проекта «Это семейная стройка». В его рамках семьи с детьми от шести лет смогут совместно построить арт-объект из дерева.
В этом году участники проекта соорудят новогодний домик Деда Мороза во внутреннем дворе павильона парка. Арт-объект порадует гостей общественного пространства во время праздничных выходных.
В течение двух дней семьи будут шкурить, пилить, красить и создавать конструкцию из дерева. Это уникальный шанс для детей и родителей вместе освоить азы столярного дела и внести вклад в праздничное украшение города, отметили в дирекции парков и скверов.
Заявки на участие принимаются до 8 декабря по ссылке.
Мероприятие реализуется дирекцией парков и скверов совместно с организацией «Архидети».
Этим летом проект «Это семейная стройка» прошел впервые и стал одним из значимых событий в развитии соучаствующего строительства в городе. В рамках мероприятия 65 казанских семей построили архитектурный объект «Парус», который радовал горожан весь теплый период.