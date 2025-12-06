Ричмонд
На Главной площади Краснодара начали устанавливать елку

Главную елку соберут в Краснодаре к 15 декабря.

Источник: мэрия города

В Краснодаре сегодня, 6 декабря, начался монтаж новогодней елки на Главной городской площади. 22-метровую искусственную красавицу украсят игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, а также традиционными шарами и снежинками. Полностью завершить установку и декорирование главной елки планируют к 15 декабря.

Это не единственная новогодняя ель в городе. В Краснодаре уже установлены семь 15-метровых искусственных елей. Монтаж других символов праздника также идет полным ходом: 2 декабря работы начались в сквере Субботнем, 3 декабря — в сквере Пограничников. 11 декабря стартует установка в сквере Изумрудном.

Самую первую новогоднюю елку в этом году начали монтировать еще 25 ноября в Юбилейном микрорайоне, в сквере 80-летия образования Краснодарского края.