На Главной площади Краснодара начали устанавливать елку

Это не единственная новогодняя ель в городе. В Краснодаре уже установлены семь 15-метровых искусственных елей. Монтаж других символов праздника также идет полным ходом: 2 декабря работы начались в сквере Субботнем, 3 декабря — в сквере Пограничников. 11 декабря стартует установка в сквере Изумрудном.