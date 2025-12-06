Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Roblox

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки американского интернет-сервиса Roblox в России. Об этом 6 декабря сообщили в ведомстве.

Источник: Freepik

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — цитирует «РИА Новости».

Роскомнадзор 3 декабря ограничил доступ к Roblox из-за массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию, а также пропагандой ЛГБТ-тематики (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Глава комитета Государственной думы (ГД) по информационной политике Сергей Боярский 4 декабря назвал решение Роскомнадзора о блокировке Roblox абсолютно верным и своевременным. Он добавил, что сама игра не представляла угрозы, однако в ее чатах участились случаи мошенничества, когда злоумышленники просили детей сфотографировать банковские карты родителей и похищали средства.

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше