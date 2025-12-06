Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Roblox

Глава комитета Государственной думы (ГД) по информационной политике Сергей Боярский 4 декабря назвал решение Роскомнадзора о блокировке Roblox абсолютно верным и своевременным. Он добавил, что сама игра не представляла угрозы, однако в ее чатах участились случаи мошенничества, когда злоумышленники просили детей сфотографировать банковские карты родителей и похищали средства.