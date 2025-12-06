Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Roblox

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — цитирует «РИА Новости».
Роскомнадзор 3 декабря ограничил доступ к Roblox из-за массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывами к насилию, а также пропагандой ЛГБТ-тематики (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
Глава комитета Государственной думы (ГД) по информационной политике Сергей Боярский 4 декабря назвал решение Роскомнадзора о блокировке Roblox абсолютно верным и своевременным. Он добавил, что сама игра не представляла угрозы, однако в ее чатах участились случаи мошенничества, когда злоумышленники просили детей сфотографировать банковские карты родителей и похищали средства.