ГАИ усиливает патрулирование на дорогах Ростовской области в выходные

В выходные сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области перешли на усиленный режим работы. Об этом предупредили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону. Цель рейдов — сделать выходные дни спокойными и безопасными для всех жителей и гостей региона.
Основной причиной стали оживленный трафик и высокая активность автомобилистов в эти дни. Инспекторы планируют комплекс мероприятий для снижения аварийности. Главный акцент в работе — пресечение вождения в нетрезвом виде.
Специальные посты и мобильные экипажи заступят на службу в субботу и воскресенье. Они будут работать как днем, так и ночью. Контроль организуют на основных направлениях.
— Патрулирование развернут: на федеральной трассе М-4 «Дон», на подъездах к Ростову-на-Дону по всем основным магистралям, на городских улицах с интенсивным движением, в зонах рядом с парками, набережными и другими популярными местами отдыха, — уточнили в Госавтоинспекции. — Планируются как дневные, так и ночные рейды, а также выборочные контрольные точки.
Напомним, что санкции за управление автомобилем в состоянии опьянения сейчас очень строгие. В ГАИ призывают заранее планировать поездку. Лучше воспользоваться такси, услугами трезвого водителя или общественным транспортом.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
Открыта транспортная развязка на Северном обходе Ростова.