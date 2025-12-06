ГАИ усиливает патрулирование на дорогах Ростовской области в выходные

— Патрулирование развернут: на федеральной трассе М-4 «Дон», на подъездах к Ростову-на-Дону по всем основным магистралям, на городских улицах с интенсивным движением, в зонах рядом с парками, набережными и другими популярными местами отдыха, — уточнили в Госавтоинспекции. — Планируются как дневные, так и ночные рейды, а также выборочные контрольные точки.