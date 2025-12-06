Ричмонд
Американский рэпер Xzibit записал совместную песню с охранником из России

Американский рэпер Xzibit записал совместную песню с охранником из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, россиянин многие годы управлял собственной охранной компанией. При этом у него было и хобби: он писал стихи и тексты для песен. Впоследствии охранник основал рэп-лейбл вместе со своим сыном.

Благодаря работе в охране и знакомству со звездами россиянина пригласили на вечеринку с Xzibit. Там он показал американцу свои работы, и тот сам предложил записать совместную композицию, сообщается в публикации.

Накануне Xzibit дал сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Шоу в Москве прошло на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2».

Рэп-музыку любят представители разных сфер: так, ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев записал хип-хоп-трек. При этом текст композиции посвящен региону.

Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, выступит в Москве 13 декабря в МТС Live Холле.

