Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Swarovski регистрирует товарный знак в РФ по четырем классам международной классификации товаров и услуг.

Источник: Аргументы и факты

Австрийская компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в РФ, пишет ТАСС.

Заявку подали 1 декабря из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг. Под маркой бренда планируется реализовывать очки, аксессуары, наручные часы и елочные украшения.

Отметим, Swarovski временно закрыла свои магазины и приостановила онлайн-продажу продукции в России в 2022 году. Летом 2023-го компания объявила о полном уходе с российского рынка.

Ранее сообщалось, что Роспатент зарегистрировал товарный знак владельца Zara.