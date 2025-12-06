Мошенники начали подделывать даты в полисе ОСАГО после ДТП

«Если виновник ДТП оказался без страховки, ремонт пострадавшему придётся возмещать полностью из своих личных средств. В таком случае те, кто хотел сэкономить, ищут любые возможности заполучить полис ОСАГО. Обычно это попытка оформить полис задним числом — так, чтобы на момент аварии автомобиль был якобы застрахован», — сказали в пресс-центре.
Развитие цифровых технологий значительно усложняет реализацию таких мошеннических действий. В настоящее время оформление полиса на прошедшую дату практически невозможно, поскольку его регистрация в базе Российского союза автостраховщиков должна осуществляться страховщиком строго на момент запроса, пишет TAСС.
Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать водителям «помощь» в урегулировании аварий без привлечения ГИБДД, используя для этого компании, представляющиеся аварийными комиссарами. Таким образом аферисты получают страховые выплаты, лишая пострадавших положенных им компенсаций. Подобные инциденты уже были зарегистрированы в Чите, и есть основания полагать, что злоумышленники не ограничатся этим регионом.
