Мошенники начали подделывать даты в полисе ОСАГО после ДТП

Подделка даты в полисе ОСАГО остаётся одной из наиболее распространённых мошеннических схем в России, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Несмотря на обязательность полиса, некоторые водители, стремясь сократить расходы, выбирают уплату штрафов вместо приобретения страховки, хотя никто не застрахован от аварий.

«Если виновник ДТП оказался без страховки, ремонт пострадавшему придётся возмещать полностью из своих личных средств. В таком случае те, кто хотел сэкономить, ищут любые возможности заполучить полис ОСАГО. Обычно это попытка оформить полис задним числом — так, чтобы на момент аварии автомобиль был якобы застрахован», — сказали в пресс-центре.

Развитие цифровых технологий значительно усложняет реализацию таких мошеннических действий. В настоящее время оформление полиса на прошедшую дату практически невозможно, поскольку его регистрация в базе Российского союза автостраховщиков должна осуществляться страховщиком строго на момент запроса, пишет TAСС.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать водителям «помощь» в урегулировании аварий без привлечения ГИБДД, используя для этого компании, представляющиеся аварийными комиссарами. Таким образом аферисты получают страховые выплаты, лишая пострадавших положенных им компенсаций. Подобные инциденты уже были зарегистрированы в Чите, и есть основания полагать, что злоумышленники не ограничатся этим регионом.

