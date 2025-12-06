Мошенники начали подделывать даты в полисе ОСАГО после ДТП

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать водителям «помощь» в урегулировании аварий без привлечения ГИБДД, используя для этого компании, представляющиеся аварийными комиссарами. Таким образом аферисты получают страховые выплаты, лишая пострадавших положенных им компенсаций. Подобные инциденты уже были зарегистрированы в Чите, и есть основания полагать, что злоумышленники не ограничатся этим регионом.