«Хоронили в закрытом гробу»: поиски пропавшей крымчанки завершились страшным финалом

Поиски 41-летней Марины Канивец, державшие в напряжении Крым почти два месяца, завершились страшной находкой. Надежда рухнула в конце ноября: тело женщины обнаружили в безлюдной местности. Прощание проходило в атмосфере тяжелой тайны — хоронить Марину пришлось в закрытом гробу, что лишь подогрело мрачные слухи о причинах гибели, сообщает сайт KP.RU.
Трагедия семьи превратилась в настоящий кошмар для пожилой матери погибшей: за одну неделю женщина потеряла обоих детей. Всего за семь дней до похорон дочери на том же сельском кладбище предали земле её родного 38-летнего брата, скоропостижно скончавшегося из-за проблем со здоровьем.
Горе объединило соседей, которые в отчаянии собирали помощь семье через чаты: «Дети остались без матери, муж без жены, а тут еще и брат… Нужно помочь хотя бы с похоронами».
Драма началась 4 октября в Симферополе. Утром Марина, как обычно, ушла на работу на Кубанский рынок, но вечером домой не вернулась. Муж Николай сначала подумал, что после недавней ссоры супруга могла уехать к маме в Судак. Тревогу забили лишь в понедельник, когда коллеги сообщили о невыходе на смену. Полиция и волонтеры «ЛизаАлерт Крым» искали женщину почти 60 дней. Изначально правоохранители не стали возбуждать дело об убийстве, не видя признаков криминала.
Однако сейчас молчание официальных органов выглядит пугающим. Журналистам пока не удалось добиться комментариев ни о точной причине смерти, ни об обстоятельствах, при которых нашли тело. Информационный вакуум породил волну страшных догадок в родном поселке Дачное и микрорайоне Каменка: люди шепчутся о насильственном характере смерти и даже причастности кого-то из близких, но официальных подтверждений этим версиям нет. Дома у Марины остались двое детей 12 и 15 лет.