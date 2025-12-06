«Хоронили в закрытом гробу»: поиски пропавшей крымчанки завершились страшным финалом

Однако сейчас молчание официальных органов выглядит пугающим. Журналистам пока не удалось добиться комментариев ни о точной причине смерти, ни об обстоятельствах, при которых нашли тело. Информационный вакуум породил волну страшных догадок в родном поселке Дачное и микрорайоне Каменка: люди шепчутся о насильственном характере смерти и даже причастности кого-то из близких, но официальных подтверждений этим версиям нет. Дома у Марины остались двое детей 12 и 15 лет.