На 16 станциях ташкентского метрополитена закроют кассы — где и когда

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. С 9 декабря на 14 станциях наземной кольцевой линии, а также на станциях «Пахтакор» и «Алишер Навои» ташкентского метрополитена из-за снижения доли наличных платежей закроют кассы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Как отмечается, меры направлены на обеспечение прозрачности платежной системы, повышение качества обслуживания и стимулирование электронной оплаты.
«В целях обеспечения прозрачности платежной системы, повышения качества обслуживания и стимулирования электронных платежей с 9 декабря 2025 года кассы будут закрыты на всех 14 станциях наземной кольцевой линии, а также на станциях “Пахтакор” и “Алишер Навои,” где низкие показатели оплаты наличными», — говорится в сообщении.
Вместо касс на этих станциях установят современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.
В пресс-службе отметили, что инфокиоски позволяют сократить оборот наличных денег, обеспечить прозрачность и безопасность платежей.
Также ускоряется процесс покупки билетов и сокращаются очереди, благодаря чему пассажиры экономят свое время. Билеты с QR-кодом можно использовать с мобильного телефона или в виде распечатанной квитанции.