На 16 станциях ташкентского метрополитена закроют кассы — где и когда

«В целях обеспечения прозрачности платежной системы, повышения качества обслуживания и стимулирования электронных платежей с 9 декабря 2025 года кассы будут закрыты на всех 14 станциях наземной кольцевой линии, а также на станциях “Пахтакор” и “Алишер Навои,” где низкие показатели оплаты наличными», — говорится в сообщении.