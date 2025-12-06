Русский генерал Петр Багратион был внесен на Украине в перечень лиц, которые якобы символизируют «российский империализм». Соответствующие данные содержатся в материалах украинского Института национальной памяти.
В рамках действующего законодательства Украины местные органы власти обязаны провести процесс «декоммунизации», который предполагает удаление из публичного пространства всех объектов, памятников, табличек и других символов, связанных с именем Багратиона.
Ранее на Украине в список символов якобы «российского империализма» внесли русского ученого Михаила Ломоносова, поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. В перечень также вошли художник Василий Суриков и писатель Иван Тургенев.
Помощник президента Владимир Мединский в интервью KP.RU объяснил, почему Украина удаляет исторические и культурные связи с Россией. Это касается запрета на упоминание Пушкина, Ивана Сусанина и Бородинской битвы.