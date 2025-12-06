Ричмонд
+1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине Петра Багратиона признали символом российского империализма

В рамках декоммунизации на Украине уберут памятники генералу Багратиону.

Источник: Комсомольская правда

Русский генерал Петр Багратион был внесен на Украине в перечень лиц, которые якобы символизируют «российский империализм». Соответствующие данные содержатся в материалах украинского Института национальной памяти.

В рамках действующего законодательства Украины местные органы власти обязаны провести процесс «декоммунизации», который предполагает удаление из публичного пространства всех объектов, памятников, табличек и других символов, связанных с именем Багратиона.

Ранее на Украине в список символов якобы «российского империализма» внесли русского ученого Михаила Ломоносова, поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. В перечень также вошли художник Василий Суриков и писатель Иван Тургенев.

Помощник президента Владимир Мединский в интервью KP.RU объяснил, почему Украина удаляет исторические и культурные связи с Россией. Это касается запрета на упоминание Пушкина, Ивана Сусанина и Бородинской битвы.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше