В Самарской области расторгли соглашение о строительстве кладбища в п. Красный Яр

В Самарской области администрация п. Красный Яр направила иск в арбитражный суд. Мэрия потребовала расторгнуть соглашение о строительстве нового кладбища на территории района.
Согласно размещенным материалам суда, соглашение с компанией-подрядчиком заключили семь лет назад, но администрация поселка обратилась с иском. Мэрия хотела расторгнуть договор. Суд удовлетворил требования администрации из-за нарушений концессионных условий.
Напомним, в Самарской области до 1 января 2026 года планируют создать государственный крематорий. Об этом заявлял губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания.
