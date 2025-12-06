Ричмонд
В Самарской области расторгли соглашение о строительстве кладбища в п. Красный Яр

Под Самарой не построят кладбище в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области администрация п. Красный Яр направила иск в арбитражный суд. Мэрия потребовала расторгнуть соглашение о строительстве нового кладбища на территории района.

Согласно размещенным материалам суда, соглашение с компанией-подрядчиком заключили семь лет назад, но администрация поселка обратилась с иском. Мэрия хотела расторгнуть договор. Суд удовлетворил требования администрации из-за нарушений концессионных условий.

Напомним, в Самарской области до 1 января 2026 года планируют создать государственный крематорий. Об этом заявлял губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания.

