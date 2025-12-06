Ричмонд
Экзотические растения расцвели в декабре в Ботаническом саду ННГУ

Два экзотических растения расцвели в декабре в Ботаническом саду ННГУ им. Лобачевского. Кадрами поделились в соцсетях.

Источник: Ботанический сад ННГУ

Это гибридная Орхидея каттлея и королевские Стрелиции. Как рассказывают биологи, цвести оба растения будут до конца месяца.

Гибридная Орхидея каттлея растет в тропических лесах Центральной и Южной Америки, а ее гибриды культивируются по всему миру — как в оранжереях, так и в домах. Ее часто называют «Королевской Орхидеей» за красоту и аромат.

Королевская Стрелиция родом из Южной Африки, однако часто выращивается в разных точках мира в качестве горшочного растения. Интересно, что растение является цветочной эмблемой Лос-Анджелеса.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские дайверы показали подводный мир озера Ключик.