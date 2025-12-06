Пригожин рассказал, что мошенники украли квартиру у его первой семьи

Знаменитый российский продюсер Иосиф Пригожин, комментируя скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, признался, что его первая семья тоже однажды стала жертвой мошенников. Она лишилась квартиры. Слова Пригожина передает «Абзац».
Как рассказал продюсер, инцидент произошел много лет назад. Тогда его семья связалась с микрофинансовой организацией, которая оказалась далеко не самой добросовестной.
«Пришла микрозаймовая организация, развела тещу и бывшую жену и без их присутствия, без документов, без всего переписала жилье на себя. На Покровке, 38 отняли жилье у детей», — сказал Пригожин.
Тогда же он добавил, что дальнейшие обращения в правоохранительные органы оказались безрезультатными. Найти мошенников так и не удалось. Поэтому они по сей день остаются на свободе и не были привлечены к ответственности.
«Человек, который кинул их, жена у него работала следователем. Они столько подлогов сделали. Я кричал, шумел — все равно. До сих пор пострадавшие снимают жилье», — подытожил Пригожин.
Тем временем сама Лариса Долина вышла на связь и прокомментировала скандал со своей квартирой. Она заявила, что мошенники угрожали не только ей самой, но и детям. Из-за этого певица, по ее же словам, была в полнейшем шоке. При этом разглашать что-либо она боялась.