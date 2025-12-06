Врач раскрыл смертельно опасный предвестник инсульта и инфаркта

Это приводит к ухудшению кровоснабжения ключевых органов: мозга, сердца, почек и сетчатки, провоцируя устойчивые функциональные нарушения. Для миокарда характерна компенсаторная гипертрофия левого желудочка, которая со временем может перерасти в сердечную недостаточность.
Кроме того, повышенное давление ускоряет образование атеросклеротических бляшек, увеличивает вязкость крови и повреждает внутреннюю оболочку сосудов, создавая условия для инсульта, инфаркта и хронической болезни почек. Поражение почечного фильтра дополнительно активирует гормональную систему, регулирующую давление, что ещё больше закрепляет гипертензию.
«С точки зрения профилактики, контроль артериального давления сохраняет физиологическую регуляцию, снижает риск сосудистых катастроф и поддерживает нормальную работу органов-мишеней», — отметил врач в интервью «Газете.ru».
