МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси

Белорусы получили СМС-сообщения от МВД с важным предупреждением.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.

В ведомстве предупредили белорусов о новой схеме мошенничества, которая может привести к полной блокировке устройства.

«Не дайте превратить свой iPhone в “кирпич”, — предупредили в МВД.

И заявили, что мошенники просят белорусов войти на их устройстве чужую Apple ID. В Министерстве внутренних дел призывают ни в коем случае этого не делать.

«Владелец учетной записи может навсегда заблокировать ваш iPhone и вымогать деньги за разблокировку», — пояснили в ведомстве.

Белорусы получили СМС-сообщения от МВД с важным предупреждением. Фото: скриншот СМС от МВД Беларуси.

Ранее в Минске подросток отдал $35 тысяч из сейфа родителей, испугавшись обыска.

Тем временем в Беларуси самый дорогой дом в ноябре 2025 был продан за 435 тысяч долларов.

