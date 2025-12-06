МВД разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси

Министерство внутренних дел разослало СМС-сообщения с предупреждением владельцам iPhone в Беларуси.
В ведомстве предупредили белорусов о новой схеме мошенничества, которая может привести к полной блокировке устройства.
«Не дайте превратить свой iPhone в “кирпич”, — предупредили в МВД.
И заявили, что мошенники просят белорусов войти на их устройстве чужую Apple ID. В Министерстве внутренних дел призывают ни в коем случае этого не делать.
«Владелец учетной записи может навсегда заблокировать ваш iPhone и вымогать деньги за разблокировку», — пояснили в ведомстве.
Белорусы получили СМС-сообщения от МВД с важным предупреждением. Фото: скриншот СМС от МВД Беларуси.
