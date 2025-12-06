В подмосковном городе Хотьково открыли пост скорой помощи

Пост скорой помощи начал работать в городе Хотьково Московской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Новый пост будет обслуживать девять ближайших населенных пунктов. Он размещен в здании поликлиники и оснащен всем необходимым для эффективной работы, а также отдельными комнатами для отдыха персонала и кухней. Кроме того, там оборудован теплый гараж.
«Важно повышать доступность экстренной медицинской помощи, а также создавать комфортные условия для сотрудников скорой помощи, на плечи которых ложится колоссальная нагрузка. В этом году мы открыли в Подмосковье два поста скорой помощи — в Хотьково и Балашихе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.