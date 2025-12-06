«Ненавижу людей с желтыми»: Шура собрался в девятый раз менять зубы

Певец Шура заявил, что планирует поменять зубы в девятый раз. По словам артиста, каждые человек должен следить за цветом своих резцов.
Музыкант рассказал, что планирует вставить зубы цвета «белее унитаза». Он добавил, что предстоящая процедура будет очень болезненной, но ради любви поклонников он готов пойти на любые жертвы.
— Зубы менял восемь раз уже. Сейчас, перед Новым годом, сделаю себе подарок — вставлю новые зубы. Сейчас тенденции пошли другие — нужны большие, широкие. Я об этом легко рассказываю. Ненавижу людей с желтыми зубами. Поубиваю всех на сцене, у кого они такие, — заявил Шура в ходе подкаста «Без купюр».
Белоснежная улыбка — это не просто эстетика, а отражение уверенности и здоровья. Современные методы отбеливания позволяют безопасно вернуть зубам естественную яркость, при этом сохранив эмаль прочной и здоровой. Про ключевые моменты, которые важно учитывать до, во время и после отбеливания зубов, рассказал «Вечерней Москве» врач-стоматолог, владелец многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков.