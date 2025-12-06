Овечкин не смог продлить серию матчей с результативными действиями до семи

Александр Овечкин завершил матч НХЛ с участием его команды «Вашингтон Кэпиталс» без результативных действий.
Матч завершился победой «Анахайм Дакс» по итогам серии буллитов.
Овечкин прервал серию игр с результативными действиями, не сумев продлить ее до семи. Всего он забил 14 голов и сделал 15 голевых передач в 29 матчах.
«Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 37 очками.
