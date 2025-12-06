Хакеры придумали новую уловку для получения контроля над компьютерами россиян

Там также отметили, что выполнение соответствующих команд дает злоумышленникам возможность получить доступ к устройству, установить на него майнеры и бэкдоры, а также похитить содержащиеся на нем данные. В «Спикател» предупредили, что количество доменов с подобными ресурсами заметно выросло с начала октября.