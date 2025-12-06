В Крыму начали обновлять мост на дороге Бахчисарай — Ялта

Строители уже завершили масштабные земляные работы, в ходе которых был подготовлен котлован вокруг фундаментных частей сооружения. Одним из ключевых и технологически сложных этапов стал монтаж временного ограждения. Для этого используются длинные стальные трубы, которые погружаются в грунт по периметру работ. Это необходимо для обеспечения безопасности, предотвращения осыпания грунта и создания устойчивого контура для проведения всех последующих операций.