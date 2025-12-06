В Крыму начали обновлять мост на дороге Бахчисарай — Ялта

Ремонт моста на дороге Бахчисарай — Ялта стартовал в Республике Крым по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Строители уже завершили масштабные земляные работы, в ходе которых был подготовлен котлован вокруг фундаментных частей сооружения. Одним из ключевых и технологически сложных этапов стал монтаж временного ограждения. Для этого используются длинные стальные трубы, которые погружаются в грунт по периметру работ. Это необходимо для обеспечения безопасности, предотвращения осыпания грунта и создания устойчивого контура для проведения всех последующих операций.
Параллельно инженеры и рабочие приступили к усилению несущих элементов. На объекте монтируется система распорок и обвязки, которая повысит жесткость и устойчивость конструкции. Также ведется устройство защитной стенки из прочных деревянных досок, которая будет формировать опалубку и выполнять другие технологические функции.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.