Когда лучше уйти в отпуск?

"На размер отпускных влияет несколько факторов, — объясняет специалист по кадрам, бухгалтер Тамара Проценко. — Учитывается ваш заработок за расчётный период с учётом всех премий, индексаций — возможно, у вашей коллеги была больше премиальная часть. Учитывается и количество рабочих дней в месяце, причём в случае большого количества праздников рабочий день будет дороже. С другой стороны, нерабочие праздничные дни не включают в число календарных дней отпуска, и их стоимость не включат в отпускные. У вас были разные месяцы отпуска, потому и расчёты отличаются. Также учитывают фактически отработанное время в расчётном периоде, исключаются периоды больничных и другие. Имеет значение и количество дней отпуска. Это число умножают на ваш средний дневной заработок.