Ушлые риелторы зарабатывают на россиянах десятки миллионов за счёт «схемы Долиной»

По его словам, после прецедента с Долиной в суды пошли десятки исков от пожилых продавцов, которые, ссылаясь на обман, требуют вернуть им квартиры без обязательного возврата денег покупателям. Суды, ориентируясь на решение, принятое в отношении звезды, стали чаще вставать на сторону пенсионеров, оставляя добросовестных покупателей без жилья и без уплаченных средств, а иногда и с непогашенной ипотекой.