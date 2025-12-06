Ушлые риелторы зарабатывают на россиянах десятки миллионов за счёт «схемы Долиной»

«Они начали искать пенсионеров, недавно продавших квартиры, чтобы от их имени идти в суд. И зарабатывают на этом десятки миллионов рублей», — подчеркнул собеседник kp.ru.
По его словам, после прецедента с Долиной в суды пошли десятки исков от пожилых продавцов, которые, ссылаясь на обман, требуют вернуть им квартиры без обязательного возврата денег покупателям. Суды, ориентируясь на решение, принятое в отношении звезды, стали чаще вставать на сторону пенсионеров, оставляя добросовестных покупателей без жилья и без уплаченных средств, а иногда и с непогашенной ипотекой.
Напомним, на рынке недвижимости активизировались мошенники, действующие по «схеме Долиной», после того, как злоумышленники принудили певицу продать квартиру, переведя 130 млн рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.
