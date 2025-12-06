Россиянам напомнили о скрытой опасности «новогодних открыток»

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка “новогодних открыток” с вредоносным ПО — один из самых популярных приёмов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления», — сказал он.
Мошенники используют современные технологии, включая нейросети, для создания крайне правдоподобных праздничных изображений и анимаций, которые служат маскировкой для вредоносных файлов.
«На деле же они содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа к устройству или перехвата переписки. После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создаёт риск серьёзных финансовых потерь», — отметил парламентарий.
Более того, злоумышленники могут взламывать мессенджеры и рассылать такие «поздравления» от имени знакомых. Немкин акцентировал внимание на необходимости соблюдения кибербезопасности: избегать открытия файлов и ссылок от незнакомцев, а в случае получения подозрительных сообщений от контактов — обязательно перепроверять факт отправки напрямую.
«Антивирусные решения и актуальные обновления системы также играют ключевую роль в предотвращении заражения. Гражданам стоит помнить: чем ближе праздники, тем более изобретательными становятся схемы мошенников. Угрозы смещаются в область социальных манипуляций, где основная защита зависит от внимательности самих пользователей», — говорит депутат.
Ранее сообщалось, что проблемы с официальным сайтом Большого театра вновь активизировали мошенников, которые превратили покупку билетов на «Щелкунчика» в рискованное предприятие. Эксперты настоятельно рекомендуют зрителям избегать посредников, тщательно проверять адрес сайта вручную и приобретать билеты исключительно через официальный ресурс театра. Попытки обойти эту систему практически всегда ведут к обману и финансовым потерям.
