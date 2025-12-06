Ричмонд
+1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о скрытой опасности «новогодних открыток»

Россиянам начали поступать фальшивые «новогодние открытки» с вредоносным содержимым, способным похищать данные. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка “новогодних открыток” с вредоносным ПО — один из самых популярных приёмов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления», — сказал он.

Мошенники используют современные технологии, включая нейросети, для создания крайне правдоподобных праздничных изображений и анимаций, которые служат маскировкой для вредоносных файлов.

«На деле же они содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа к устройству или перехвата переписки. После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создаёт риск серьёзных финансовых потерь», — отметил парламентарий.

Более того, злоумышленники могут взламывать мессенджеры и рассылать такие «поздравления» от имени знакомых. Немкин акцентировал внимание на необходимости соблюдения кибербезопасности: избегать открытия файлов и ссылок от незнакомцев, а в случае получения подозрительных сообщений от контактов — обязательно перепроверять факт отправки напрямую.

«Антивирусные решения и актуальные обновления системы также играют ключевую роль в предотвращении заражения. Гражданам стоит помнить: чем ближе праздники, тем более изобретательными становятся схемы мошенников. Угрозы смещаются в область социальных манипуляций, где основная защита зависит от внимательности самих пользователей», — говорит депутат.

Ранее сообщалось, что проблемы с официальным сайтом Большого театра вновь активизировали мошенников, которые превратили покупку билетов на «Щелкунчика» в рискованное предприятие. Эксперты настоятельно рекомендуют зрителям избегать посредников, тщательно проверять адрес сайта вручную и приобретать билеты исключительно через официальный ресурс театра. Попытки обойти эту систему практически всегда ведут к обману и финансовым потерям.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше