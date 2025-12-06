Россиян предупредили о схеме мошенничества с «личными кабинетами учащихся»

Атака начинается с рассылки ссылки на домен, в котором есть слово minobrnauki — он имитирует интерфейс «Личного кабинета учащегося». Для входа предлагается указать ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные. Впоследствии пользователя перенаправляют на другой поддельный ресурс, который оформлен под «Госуслуги». Там имитируется уведомление о входе в аккаунт с неизвестного устройства и предлагается «восстановить доступ» за счет звонка или бота в мессенджере.