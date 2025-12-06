Бренд Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Как следует из данных, опубликованных на портале ведомства, все произошло еще 1 декабря 2025 года. Тогда бренд Swarovski подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака по четырем классам международной классификации товаров и услуг. А именно — № 09, 14, 21 и 35. Они включают в себя очки. Аксессуары, часы и даже елочные украшения.