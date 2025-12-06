Ричмонд
Бренд Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ еще 1 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Всемирно известный австралийский бренд ювелирных украшений Swarovski подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом свидетельствует база данных Роспатента.

Как следует из данных, опубликованных на портале ведомства, все произошло еще 1 декабря 2025 года. Тогда бренд Swarovski подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака по четырем классам международной классификации товаров и услуг. А именно — № 09, 14, 21 и 35. Они включают в себя очки. Аксессуары, часы и даже елочные украшения.

При этом сам бренд пока ситуацию не комментировал. В частности, его представители не объясняли, зачем все было сделано.

Напомним, бренд Swarovski окончательно ушел из России еще в июне 2023 года. Тогда генеральный директор марки Алексис Назард выступил с соответствующим заявлением. Он также обещал, что уход будет организован в соответствии со всеми законами. Вскоре завершился процесс завершения работы в РФ.