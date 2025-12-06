Перед прямой линией курганцы приготовили Шумкову первые вопросы. Скрин

«Какие льготы существуют в регионе для участников СВО по оплате услуг ЖКХ? Когда в Макушино сделают дороги? Какие меры будут предприниматься, чтобы люди не покидали райцентры?», — сообщается в вопросах, которые жители задали в комментариях на странице ЦУР региона в соцсети «ВКонтакте».