Ричмонд
+1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале простятся с бойцом, погибшим в зоне спецоперации. Фото

В селе Шурышкары (ЯНАО) 7 декабря состоится церемония прощания с военнослужащим Александром Салтыковым. Он отдал свою жизнь, защищая страну в зоне спецоперации.

Прощание с бойцом состоится 7 декабря.

В селе Шурышкары (ЯНАО) 7 декабря состоится церемония прощания с военнослужащим Александром Салтыковым. Он отдал свою жизнь, защищая страну в зоне спецоперации.

Боец ушел на фронт в конце 2024 года.

«В селе Шурышкары простятся с Александром Салтыковым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Церемония прощания состоится 7 декабря в 12:00 у памятника воинам Великой Отечественной войны», — сообщается в telegram-канале мэрии Шурышкарского района.

Контракт с Минобороны боец заключил в декабре прошлого года. У него стались родитель, близкие и друзья.