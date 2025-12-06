Ричмонд
В Красноярске ночью сильный ветер повалил новогоднюю ёлку

Ее спасали жители — отец с сыном.

Источник: Личный архив

Бушевавший сильный ветер ночью в Красноярске повалил новогоднюю ёлку в одном из жилых дворов микрорайона «Преображенский».

Видео и фото упавшей конструкции появилось в соцсетях ЖК. Там же сразу сообщили, что спасать ёлку бросились жители дома — мужчина и мальчик.

«Ёлка упала, мальчик с папой, видимо, увидели это в окно и побежали спасать. Так как она не цельная, соответственно и запчасти, и игрушки Ёлки разлетались по ограде, а мальчик с папой бегали собирали. Часть внутрь ёлки складывали, часть занесли в подъезд», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru жительница микрорайона Наталья.

Как говорит женщина, ёлку утром подняли и установили другие соседи. Правда, ёе внешний вид сильно пострадал.

«Верх и низ очень повреждены. Да и в середине одни дыры», — пояснила Наталья.

Между тем, в комментариях к посту в сообществе ЖК просят мальчику, который с папой спасал ёлку, сделать подарок на Новый год от управляющей компании.

Напомним, накануне в МЧС предупреждали о резком ухудшении погоды в Красноярском крае на входных. Правда, ветер прогнозировали в южных районах региона и в горах.