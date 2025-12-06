Ричмонд
Американский рэпер Xzibit записал совместный трек с московским чоповцем

Американский рэпер Xzibit записал совместный музыкальный трек с сотрудником частной охранной компании из Москвы. Видео с процессом создания трека группа «Не Ради Денег» выложила в соцсетях.

Источник: Life.ru

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neradideneg.

Охранник, много лет управляющий собственной службой безопасности, долгое время скрытно занимался сочинением стихов и текстов для песен. Позже он вместе со своим 16-летним сыном основал лейбл, ориентированный на рэп-шансон. Благодаря работе в сфере охраны, предполагающей контакты со знаменитостями, мужчине удалось попасть на закрытую встречу с американской звездой.

На этой вечеринке он представил Xzibit свои творческие наработки, после чего рэпер лично предложил записать совместную композицию. Во время недавнего визита музыканта в Москву на концерт состоялась их творческая встреча, в ходе которой был записан материал.

Ранее Life.ru сообщал, что рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) оштрафовали за выкрик экстремистского движения АУЕ*. Кумир молодёжи зачем-то во время выступления решил со сцены прокричать «Жизнь ворам!»*, полагая, что это сойдёт ему с рук.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.