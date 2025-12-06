Сладости и сувениры, свечи и игрушки — ярмарки становятся красочнее: Где в Кишиневе можно купить молдавские продукты и поделки — публикуем адреса

Где в столице в выходные, 6−7 декабря, будут работать ярмарки.
В секторе Центр:
На площади Великого национального собрания, в период с 05.12.2025 по 07.01.2026, проходит Рождественская ярмарка муниципия Кишинёв.
Рождественский городок — 5 декабря — 12 января, сквер Театра оперы и балета.
На ул. Митрополита Варлаама, на участке между ул. Армянская и ул. Тигина — сезонная тематическая ярмарка Brumar до 16.12.2025, с продажей сезонной продукции, посадочного материала, семян и сопутствующих товаров, организованная МП «Центральный рынок».
В секторе Буюканы:
На территории, прилегающей к зданию Kentford на бульваре Штефана чел Маре, 202, 06.12.2025 — ярмарка местных производителей с отечественными продовольственными и непродовольственными товарами EcoLocal, организованная в сотрудничестве с Ассоциацией экопотребителей и ремесленников. На бульваре Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром Patria), в период 06−07.12.2025 — ярмарка народных мастеров и местных производителей Yard Sale, организованная совместно с АО Yard Platform.
В сквере Театра оперы и балета имени Марии Биешу, в период 05.12.2025−15.01.2026 — Рождественская ярмарка в формате Christmas Village, организованная в сотрудничестве с SRL Bis Concert Internațional. В парке «Алунелул», Calea Ieșilor, 11/4, в период 06−07.12.2025 — ярмарка местных производителей Cămara Fest, организованная совместно с Ассоциацией женщин в сельском хозяйстве и туризме Республики Молдова Eurocivis.
В секторе Чеканы:
На бульваре Мирчи чел Бэтрына, на пересечении с ул. П. Заднипру, в сквере Солнечного дерева, в период 05−07.12.2025 — ярмарка малых торговцев «Ярмарка традиций», организованная совместно с АО Perspectiva. • На том же месте, в период 01.12.2025−05.01.2026 — Рождественская ярмарка. • На ул. Михая Садовяну, 42/6, PORT MALL, в период 01.12.2025−02.01.2026 — Рождественская ярмарка.
