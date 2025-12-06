«С чая лиха не бывает»: Михаил Иванович Грибушин и его чайный путь к успеху

Род ремесленников Грибушиных существовал еще в XVIII веке: прадед чаеторговца Дмитрий Игнатьевич был купцом третьей гильдии и занимался кожевенным делом, а дед Егор Дмитриевич и отец Иван Егорович продолжали эту традицию. Семья Михаила Ивановича жила скромно, и в детстве будущий фабрикант вынужден был служить у городского почтмейстера за три рубля в месяц. В 12 лет Михаил Грибушин устроился швейцаром в фирму чайного магната Алексея Семеновича Губкина, и через три года за особые заслуги был направлен на службу в кяхтинскую контору бизнесмена (Кяхта — город в республике Бурятии на границе с Монголией, центр русско-китайской торговли в XIX веке). Спустя пять лет он занял должность управляющего всеми чайными плантациями Губкина в Китае, что помогло накопить необходимый опыт в предпринимательстве и установить полезные связи с кяхтинскими купцами.