Россиянка познакомилась с диджеем из Китая, но нарвалась на побои и угрозы ножом

По информации канала, знакомство произошло летом в дейтинг-приложении. Общение быстро переросло в отношения на расстоянии. В ноябре девушка приехала в Китай к своему интернет-бойфренду. Однако роман закончился провалом: она застала его за перепиской с другими женщинами.
Когда россиянка решила разорвать связь, диджей вышел из себя. Он схватил кухонный нож и пригрозил: «отрежу пальцы». После этого, по её словам, он начал полностью контролировать её жизнь. В туалет ходили вместе. Душ принимали с открытой дверью.
Последний скандал разгорелся из-за сумки с паспортом. Мужчина схватил девушку, таскал по комнате, бил о стены и пол, а потом стал душить. Он требовал, чтобы она удалила всю переписку с ним. Девушке удалось вырваться. Она закричала, привлекла внимание и босиком добежала до КПП жилого комплекса. Там неравнодушные вызвали полицию.
Сейчас россиянка подала заявление в правоохранительные органы. Она узнала, что от её бывшего возлюбленного пострадали и другие девушки.
