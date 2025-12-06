Россиянка познакомилась с диджеем из Китая, но нарвалась на побои и угрозы ножом

Последний скандал разгорелся из-за сумки с паспортом. Мужчина схватил девушку, таскал по комнате, бил о стены и пол, а потом стал душить. Он требовал, чтобы она удалила всю переписку с ним. Девушке удалось вырваться. Она закричала, привлекла внимание и босиком добежала до КПП жилого комплекса. Там неравнодушные вызвали полицию.