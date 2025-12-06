В фойе «Покровка. Театра» открыли фреску режиссера Сергея Арцибашева

«Этот спектакль пользовался огромным успехом и в Москве, и в России, и за границей. Мы играли его даже на испанском языке в Мадриде и Барселоне. Сегодня, глядя на портрет, я испытываю очень сильные чувства. Это воспоминание из нашей молодой и абсолютно счастливой жизни. Вообще, Покровка стала для нас судьбой: здесь родился наш сын Сергей, которым муж очень гордился», — поделилась Нина Арцибашева.