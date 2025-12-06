Ричмонд
«Газель» сбила на «зебре» в Уфе 17-летнего мальчика: подросток госпитализирован

В Уфе «Газель» сбила на пешеходном переходе 17-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 5 декабря, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

На улице Карла Маркса 56-летний водитель за рулем «Газель» сбил 17-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате ДТП подросток получил различные травмы, его госпитализировали. По факту происшествия начато административное расследование.

ГАИ обратилась к водителям с призывом быть внимательнее при приближении к пешеходным переходам. Сотрудники ведомства напомнили, что необходимо снижать скорость до минимальной, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

