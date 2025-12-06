«Умные» светофоры появятся на Сормовском шоссе в 2026 году

Центр развития транспортных систем Нижнего Новгорода планирует в 2026 году установить «умные» светофоры на проблемном участке в Сормовском районе. Поводом для официального заявления стал вопрос одного из водителей в социальной сети. В группе, посвящённой нижегородской маршрутной сети, житель пожаловался на большие пробки:
-Почему не ставят умные светофоры на Сормовском шоссе? Там уже несколько лет в рабочие дни с 16:00 до 20:00 постоянные 2-километровые пробки. Особенно ближе к станции Варя.
В ответ ведомство сообщило, что проблемный участок включён в план модернизации. В 2026 году на Сормовском шоссе (от Московского шоссе до станции Варя) и на улице Коминтерна (до улицы Свободы) установят «умные» светофоры.
Сейчас специалисты занимаются разработкой необходимой проектно-сметной документации для будущих работ. Новые светофоры должны помочь справиться с регулярными сормовскими пробками.